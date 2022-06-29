Экс-жена Ромы Жукова пожаловалась, что живет с детьми в квартире без электричества
После развода она осталась с 6-ю детьми, и сейчас находится на грани нищеты и выживаемости.
Бывшая жена известного певца Ромы Жукова после развода осталась с шестью детьми. Пара рассталась десять лет назад, однако скандалы по-прежнему не затихают.
На этот раз Елена рассказала, что она с сыновьями и дочерьми оказалась на грани нищеты, жить им приходится в невыносимых условиях.
Женщина заявила о том, что со стороны отца детей полностью отсутствует поддержка. В частности, сегодня она с пятью детьми живет в обесточенной квартире. Романа это не волнует.
Как сообщает "ЭкспрессГазета", у экс-супруги звезды, вероятно, отключили еще и воду. Счета глава большой семьи перестал погашать еще до развода.
Многодетная мать пытается решать проблемы как получится. Она сообщила, что они с детьми на целый день уходят на пляж, чтобы не сидеть дома без света. А ее мама, то есть бабушка детей, дает им возможность постирать свои вещи.
Кроме того, женщине помогают подруга и неравнодушные люди: одни оплачивают доставку продуктов, другие переводит деньги. Сегодня Елена содержит пятерых детей: сына Стивена и дочерей Полину, Софию, Анжелику и Викторию.
Еще один сын, Никита, недавно переехал к отцу и его новой жене. Елена призналась, что она не стала запрещать Никите жить с отцом, учитывая его желание, переходный возраст и то, что отец подкупил его гаджетами.
Но иногда Никита возвращается домой. Многодетная мать считает, что это совпадает с периодами, когда Жуков злоупотребляет спиртным, и становится агрессивным.
Женщина несколько месяцев уже не платит ипотеку. Если срочно не погасить долг, она с детьми может оказаться на улице.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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