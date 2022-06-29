Джабаров: блокада Калининграда Литвой обернётся военным конфликтом с РФ
Сенатор российского Совфеда Владимир Джабаров утверждает, что решение Литвы заблокировать Калининград может перерасти в военный конфликт.
Днём 29 июня сенатор российского Совета федерации Владимир Джабаров предупредил Вильнюс о последствиях решения правительства Литвы начать торговую блокаду Калининградской области России, заблокировав транзит товаров в регион.
Джабаров утверждает, что власти России вынуждены защищать территории страны, ввиду чего между РФ и Литвой может начаться полномасштабный военный конфликт.
Примечательно, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко также заявил, что считает поступок Литвы в отношении Калининграда объявлением войны России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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