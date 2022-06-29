DPA: НАТО одобрило новую стратегию альянса, обозначив Россию главной угрозой

Лидеры НАТО на саммите в Мадриде утвердили новую стратегическую концепцию альянса, обозначив в ней место России.

29 июня немецкое издание DPA сообщило, что на саммите НАТО в Мадриде лидеры организации утвердили новую стратегическую концепцию альянса, которая будет действовать до 2030 года.

Сообщается, что в подписанном документа Россия обозначается как самая большая угроза Североатлантическому альянсу в связи с началом спецоперации на Украине.

Примечательно, что в тот же день президент США Джо Байден сообщил о намерениях перебросить американских солдат в Польшу, создав там пункт армии Штатов на постоянной основе.