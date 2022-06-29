Морковь вырастет как на дрожжах после натуральной подкормки
Вырастить крупные, сладкие и хрустящие плоды помогут природные стимуляторы.
Древесная зола является одним из самых мощных стимуляторов роста. В ней содержится много питательных веществ, в том числе калий, магний, натрий.
Эти вещества стимулируют развитие корнеплодов, защищают морковь от вредителей и помогают вырастить хорошую ботву. На ведро воды берется чашка древесной золы, смесь настаивается 4-5 часов, и затем ею поливаются грядки.
Второе отличное натуральное удобрение для морковки - крапива, в которой содержится кальций, калий и железо, за счет которых плоды вырастают сладкими, а зеленые верхушки - здоровыми.
Чтобы приготовить удобрение из крапивы, нужно измельчить ее, на две трети заполнить ею ведро, добавить в него пол-литра золы, залить водой доверху и накрыть.
Примерно через неделю настой начнет перебродит. Его нужно будет развести водой в соотношении 1:10 и полить им морковные грядки.
Третья натуральная подкормка для морковки - это дрожжи. Они насыщают растение фосфором и азотом, помогают улучшить структуру почвы, делают морковь сахаристой.
Чтобы сделать дрожжевую подкормку, нужно полкилограмма дрожжей развести в 3 литрах воды, затем добавить туда стакан воды и перемешать.
Потом смешать этот раствор с водой в соотношении 1:10 и полить морковные грядки.
Опубликовано: Наталья Павлова
-
-
-
Китайский миллиардер решил переехать в другую страну из-за драконовских ограничений в Шанхае
Хуан Имэн является соучредителем успешной компании XD, которая занимается видеоиграми. В следующем году миллиардер решил уехать вместе с семьей за границу из-за жестких мер по борьбе с COVID в Китае.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: ударом артиллерии под Харьковом уничтожено до 100 солдат «Кракена»
Минобороны Украины обменяло 95 пленных солдат с «Азовстали» и 43 с «Азова»
Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России
Молодой актер предупредил, что после гей-парада может быть серьезная вспышка обезьяньей оспы
Драги: Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии, но выступит по видеосвязи