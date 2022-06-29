Морковь вырастет как на дрожжах после натуральной подкормки

Вырастить крупные, сладкие и хрустящие плоды помогут природные стимуляторы.

Древесная зола является одним из самых мощных стимуляторов роста. В ней содержится много питательных веществ, в том числе калий, магний, натрий.

Эти вещества стимулируют развитие корнеплодов, защищают морковь от вредителей и помогают вырастить хорошую ботву. На ведро воды берется чашка древесной золы, смесь настаивается 4-5 часов, и затем ею поливаются грядки.

Второе отличное натуральное удобрение для морковки - крапива, в которой содержится кальций, калий и железо, за счет которых плоды вырастают сладкими, а зеленые верхушки - здоровыми.

Чтобы приготовить удобрение из крапивы, нужно измельчить ее, на две трети заполнить ею ведро, добавить в него пол-литра золы, залить водой доверху и накрыть.

Примерно через неделю настой начнет перебродит. Его нужно будет развести водой в соотношении 1:10 и полить им морковные грядки.

Третья натуральная подкормка для морковки - это дрожжи. Они насыщают растение фосфором и азотом, помогают улучшить структуру почвы, делают морковь сахаристой.

Чтобы сделать дрожжевую подкормку, нужно полкилограмма дрожжей развести в 3 литрах воды, затем добавить туда стакан воды и перемешать.

Потом смешать этот раствор с водой в соотношении 1:10 и полить морковные грядки.