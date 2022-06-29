Минфин США: страны Запада заморозили $330 млрд активов России за сто дней

Пресс-служба Министерства финансов США сообщила о замороженных российских активах на Западе с начала спецоперации в Украине.

29 июня Министерство финансов Соединённых Штатов опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что за последние сто суток США вместе с западными союзниками заблокировали порядка 300 миллиардов долларов российских активов в рамках санкций.

При этом в американском Минфине уточнили, что речь идёт в первую очередь о российских денежных переводах, недвижимости и предметах роскоши граждан России.

Примечательно, что накануне Джо Байден сообщил о намерениях стран G7 ввести запрет на импорт российского золота, что может лишить Москву дохода в $19 миллиардов.