НАТО официально запускает процесс вступления Швеции и Финляндии

В среду, 29 июня, на саммите в Мадриде лидеры НАТО официально начали процесс присоединения Швеции и Финляндии.

«Сегодня мы решили пригласить Финляндию и Швецию в члены НАТО и решили подписать протоколы о присоединении», — говорится в совместном заявлении лидеров Североатлантического союза.

Вступление в НАТО этих двух стран, которые «обладают надежными и совместимыми возможностями», будет «значительно способствовать безопасности всех союзников», подчеркнул президент Франции Макрон по случаю присоединения.