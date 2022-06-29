НАТО официально запускает процесс вступления Швеции и Финляндии

В среду, 29 июня, на саммите в Мадриде лидеры НАТО официально начали процесс присоединения Швеции и Финляндии.

«Сегодня мы решили пригласить Финляндию и Швецию в члены НАТО и решили подписать протоколы о присоединении», — говорится в совместном заявлении лидеров Североатлантического союза.

Вступление в НАТО  этих двух стран, которые «обладают надежными и совместимыми возможностями», будет «значительно способствовать безопасности всех союзников», подчеркнул президент Франции Макрон по случаю присоединения.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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