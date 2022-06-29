НАТО официально запускает процесс вступления Швеции и Финляндии
В среду, 29 июня, на саммите в Мадриде лидеры НАТО официально начали процесс присоединения Швеции и Финляндии.
«Сегодня мы решили пригласить Финляндию и Швецию в члены НАТО и решили подписать протоколы о присоединении», — говорится в совместном заявлении лидеров Североатлантического союза.
Вступление в НАТО этих двух стран, которые «обладают надежными и совместимыми возможностями», будет «значительно способствовать безопасности всех союзников», подчеркнул президент Франции Макрон по случаю присоединения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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