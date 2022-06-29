Садоводы поделились опытом обрезки винограда Изабелла

Изабелла вкусный и полезный сорт винограда. Расскажем, как правильно провести подрезку растения для хорошего урожая.

Изабелла - универсальный сорт винограда. Его можно есть свежим, употреблять в виде сока, использовать для приготовления домашнего вина, джемов и варенья.

Изабелла один из самых распространённых сортов на дачных участках. Виноград устойчив к болезням и вредителям. По вкусу напоминает садовую землянику.

Для получения хорошего урожая виноград нужно подрезать.

Правила обрезки винограда:

Виноград нужно очищать редко, но тщательно;

Для продуктивного плодоношения нужно оставить пару однолетних лоз на двухлетнем растении;

Побеги, которым исполнился год следует удалить. На местах среза оставляются отростки длинной 50 мм;

Надрезы делаются под углом. Это обеспечит устойчивую циркуляцию сока по лозе.

Если виноград накрывается на зиму, то его следует обрезать осенью, если нет - весной.