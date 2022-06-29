Россия пригрозила Норвегии последствиями за блокировку грузов для шахтеров Шпицбергена
Россия пригрозила Норвегии контрмерами в связи с предполагаемой блокадой поставок российским шахтерам на Шпицбергене.
В связи с этим представитель Норвегии в Москве был вызван в МИД, сообщили в министерстве в среду.
«Мы подчеркнули, что недружественные действия в отношении России приведут к ответным мерам», — говорится в сообщении.
Соответственно, Норвегия предотвратила загрузку корабля, предназначенного для Шпицбергена, в пункте пропуска Стурскуг на сухопутной границе, сославшись на санкции ЕС из-за российской военной операции на Украине.
По словам консула России на Арктическом архипелаге Сергея Гущина, это около 20 тонн товаров, в том числе семь тонн продовольствия, запчасти и важное зимнее снаряжение.
«Я думаю, что Норвегия плохо подумала, присоединяясь к санкциям ЕС», — сказал Гущин.
Архипелаг Шпицберген является частью Норвегии. Однако международный договор, заключенный в Париже в 1920 г., предоставляет ряду стран, в том числе и России, право добывать здесь сырье.
Россия, а до этого Советский Союз десятилетиями добывали там уголь. Сенатор Константин Косачев обвинил Норвегию в нарушении Парижского договора и создании угрозы благополучию российских шахтеров.
Опубликовано: Тарас Медведев
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