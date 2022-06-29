Как победить почвенных вредителей: эффективно, просто, экологично

Проволочники и личинки майского жука создают много проблем на огороде. Они обитают в земле несколько лет, активно вредя луковицам, корням, корнелподам. Как быстро с ними справиться - знают бывалые дачники.

Сидераты в помощь

Синий узколистный люпин хорошо справляется с личинками, выделяя в почву особые вещества - алкалоиды. Он же питает землю азотом, рыхлит ее, облегчает и структурирует.

Другие сидераты, способные противостоять вредителям: горох, фацелия, редька, рапс, белая горчица, белый клевер.

Засеяв белым клевером почву на пару лет, можно добиться ее полного очищения от сорной травы и паразитов. Белый клевер побеждает даже неубиваемый пырей.

Использование биопрепаратов

Выбирать надо средства, в основе которых метаризиум или боверия. Это грибы, которые отлично уничтожают вредителей. На 10 л воды нужно будет взять чайную ложку вещества.

Обработать препаратом можно корни, клубни, луковицы или саму землю.

Что могут специи

Молотая горчица подсыпается в лунку перед посадкой клубня, нужна небольшая горсточка. Отличное средство против проволочника.

Можно раскислить почву

Проволочник любит кислые земли, поэтому такая мера, как известкование, быстро прогонит вредителя. Поможет доломитовая мука, известь, древесная зола.

Вносить их надо под осеннюю перекопку.

Полезные соседи

Отпугнуть почвенных вредителей смогут бархатцы и календула. Их надо сеять в междурядьях или прямо на грядку с овощами.

Цветочки украсят сад, а их фитонциды заставят паразитов уйти. Запах бархатцев и календулы также не нравится кротам.

Осенью растения нужно убрать, измельчить и заделать в почву, это улучшит ее микрофлору.