Людоеды: как люди спасались от голода в блокадном Ленинграде

Пережить блокаду Ленинграда пришлось далеко не всем. Выжившие с ужасом рассказывают, что там происходило. Но с большим ужасом все вспоминают голод.

В каждой стране существует маленькая толика трагедии. Боль, смерть война, то с чем живет каждая история страна. Но нет хуже кошмара, чем Великая Отечественная Война. Одной из таких кровавых и суровых промежутков прожил город Ленинград.

Блокада Ленинграда красной нитью лежит через всю войну. Данная трагедия забрала больше 600 тысяч человек – а ведь это совсем неполное число.это только.

Повальный голод

Ленинград славился тем, что умел воевать до конца. Его штурмом взять не удалось. В данном случае городу просто перекрыли кислород и лишили всех систем жизнеобеспечения. Заморить людей голодом - вот какую цель преследовали фашисты, тем самым думая, что люди сдадутся. 8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда замкнулось вражеское кольцо.

Запасов в общем оставалось на пару месяцев, а затем случилось страшное - голод. Норма хлеба стала 250 грамм в день на работающего жителя, а тем, кто не работал, полагалось всего 125 грамм. Спасти свою жизнь в таких условиях не представлялось возможным. В городе началась массовая гибель. Конечно каждый пытался спастись как мог, среди таких и были люди, которые были горазды на страшные преступления - воровство карточек, нападения на продовольственные точки, спекуляцию.

По конец стало известно о немыслимых случаях - людоедстве. Но самое страшное было еще впереди.

Как вычисляли людоедов

каннибалы нападали на любого человека, поэтому жертвой каннибалов в блокадном Ленинграде мог стать кто угодно. Самое страшное, что для таких людей самым доступным мясом становились дети, т.к. они считались менее защищенными. Во всеобщем хаосе конечно же было сложно найти своего ребенка. Находились свидетели, которые сообщали родителям, что к ребенку подошла какая-то женщина и позвала с собой, обещая накормить. Однако после этого от ребенка уже и след простыл.

Так как же выглядели люди, которые хотели спасти свою жизнь за счет других:

1. Быстрые и ловкие люди – сразу можно понять, что такой человек явно не голодает.

2. Частое дыхание. Поянтно, что при сильном голодании человек становится слабым и не может полноценно дышать, сытые же людоеды дышали как паровозы.

3. Неестественная упитанность. Людоеды не были толстым, но при этом их нельзя было сравнивать с удушающе худыми гражданами Ленинграда.

4. Отсутствие отечности. Нехватка белка в рационе приводит к отекам, поэтому люди буквально опухали от нехватки мясных продуктов.

5. Чистое сияющее лицо. У постоянно голодающих людей кожа имеет вид пергамента – сухая с желтоватым оттенком. У каннибалов были гладкие краснощекие лица.

На таких людей обращали внимание в первую очередь. Но это не значило, что они на 100% людоеды.