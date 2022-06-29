МИД России вызвал посла Норвегии из-за блокировки грузов в Шпицбергене

Министерство иностранных дел России вызвало норвежского представителя Сольвейг Россебё, выразив несогласие с решением Норвегии блокировать российские грузы в Шпицбергене.

Пресс-служба российского МИДа сообщила, что посол Норвегии в РФ Сольвейг Россебё вызвана в задние российского внешнеполитического ведомства для обсуждения ситуации с грузами России в Шпицбергене.

Сообщается, что Россебё высказано недовольство Москвы в связи в недружественной политикой Норвегии, запретившей транзит российских товарных грузов через территорию её страны.

Также в заявлении МИД России утверждается, что действия норвежского правительства мешают работе российского предприятия "Государственный трест "Арктикуголь".