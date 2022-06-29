Вертолёт Ми-8 армии России потерпел крушение в Якутии
29 июня российский вертолёт Ми-8 пережил жёсткую посадку на территории Якутии.
Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России уведомляет, что днём среды на территории России потерпел крушение российский военный вертолёт Ми-8, заходивший на посадку.
Сообщается, что посадка оказалась жёсткой, ввиду чего находившиеся на борту вертолёта члены экипажа могли получить ранения, несовместимые с жизнью.
Позднее выяснилось, что в момент падения на борту вертолёта находилось три человека включая пилота, все они признаны выжившими и осматриваются медиками.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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