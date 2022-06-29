Украинский олигарх оказывает финансовую поддержку Лободе

Украинский миллиардер Артур Гранц поддерживает финансово Светлану Лободу, лишившуюся огромного дохода из-за ситуации в Украине.

Появилась информация, что украинскую исполнительницу Светлану Лободу поддерживает финансово 50-летний украинский миллиардер Артур Гранц.

По имеющимся сведениям, Гранц - любовник исполнительницы. В настоящее время певица лишилась заработка, а миллиардер поддерживает её в финансовом плане. Гранц официально расстался со своей супругой из-за Лободы.

Украинская исполнительница осудила спецоперацию в Украине, с конца зимы перестав выступать с концертами в Российской Федерации.

Лобода стала публиковать в своих соцсетях эмоциональные посты после того, как уехала в Латвию. Поклонники из России обвинили исполнительницу в неблагодарности.

Позже стало известно, что украинской певице запретили въезжать на территорию РФ в течение полувека.

Не так давно сообщалось, что Светлана Лобода отдала украинским военным свой дорогостоящий автомобиль и перечислила 1 500 000 гривен. Она дала обещание передавать заработанные деньги на выступления в помощь своей родине.

В моей родной Украине идёт война. Я не давала никаких концертов уже 3 месяца. Сегодня, я принимаю решение возобновить концертную деятельность, делать то, что у меня лучше всего получается. Это даст мне возможность и дальше продолжать помогать своей стране, своему родному городу Ирпень и каждому, кто обратился в LOBODA Help Center. Мы будем жить и строить нашу новую жизнь помогая другим. У нас нет другого выхода!

Концертную деятельность певица возобновила под знаком того, чтобы иметь возможность оказывать помощь Украине.