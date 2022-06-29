Томаты перестанут болеть фитофторой и быстро заплодоносят благодаря копеечному удобрению

Под его воздействием листья станут ярко-зелеными, цветы перестанут опадать, а урожай будет высоким.

Для профилактики фитофторы на помидорах и улучшения плодоношения следует приготовить такой раствор. Нужно растворить 2 стакана молока в 10 литрах воды (также можно использовать кисломолочные продукты и сыворотку).

Патогенные микробы плохо реагируют на молоко, и буквально сразу после обработки листья становятся зелеными.

Затем в этот же раствор нужно добавить 30 капель йода, он поможет заживить микротравмы на листьях, и они будут лучше расти.

Третий ингредиент - 15-20 г удобрения Маг-бор, а четвертый - любое мыло.

Все следует хорошо перемешать и опрыскать этим раствором листья помидоров вечером или в пасмурную погоду. Это касается и открытого грунта, и теплицы.

Опубликовано: Наталья Павлова

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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