Эксперты назвали 4 удивительных эффекта жевательной резинки

Жевательная резинка избавляет от неприятного запаха изо рта. Она не занимает много места, легко помещается в сумочку или в карман. Но этот продукт может быть по-настоящему полезным для здоровья.

Диетолог Лорен Манакер рассказала, что жевательная резинка без сахара снижает риск развития кариеса, если жевать ее после еды в течение определенного времени.

Во время жевания увеличивается выработка слюны, которая смывает бактерии и способствует поступлению кариеса для укрепления зубов.

Жвачка также снижает риск развития ушных инфекций. Это относится к продукции, содержащей ксилит.

Данный заменитель сахара способен уничтожать бактерии, которые вызывают ушные инфекции, а также микроорганизмы, провоцирующие кариес.

После операции жевательная резинка помогает стабилизировать работу кишечника. Для этого нужно жевать жвачку без сахара несколько раз в день.

Жевательная резинка помогает преодолеть тягу к сладкому, избежать перекусов, опасных для фигуры.

Благодаря своему сладкому фруктовому вкусу, жвачка подавляет аппетит и помогает людям контролировать вес.