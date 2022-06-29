Эксперты назвали 4 удивительных эффекта жевательной резинки
Жевательная резинка избавляет от неприятного запаха изо рта. Она не занимает много места, легко помещается в сумочку или в карман. Но этот продукт может быть по-настоящему полезным для здоровья.
Диетолог Лорен Манакер рассказала, что жевательная резинка без сахара снижает риск развития кариеса, если жевать ее после еды в течение определенного времени.
Во время жевания увеличивается выработка слюны, которая смывает бактерии и способствует поступлению кариеса для укрепления зубов.
Жвачка также снижает риск развития ушных инфекций. Это относится к продукции, содержащей ксилит.
Данный заменитель сахара способен уничтожать бактерии, которые вызывают ушные инфекции, а также микроорганизмы, провоцирующие кариес.
После операции жевательная резинка помогает стабилизировать работу кишечника. Для этого нужно жевать жвачку без сахара несколько раз в день.
Жевательная резинка помогает преодолеть тягу к сладкому, избежать перекусов, опасных для фигуры.
Благодаря своему сладкому фруктовому вкусу, жвачка подавляет аппетит и помогает людям контролировать вес.
Опубликовано: Светлана Репина
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