НАТО рассматривает Китай как вызов своим интересам и своей безопасности
НАТО постановило в среду, 29 июня, что Китай представляет собой вызов для интересов и безопасности стран Альянса в своей новой стратегии, принятой на саммите в Мадриде.
«Заявленные амбиции Китая и его политика принуждения бросают вызов нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям», — записали участники в итоговом документе под названием «Стратегическая концепция», который не пересматривался с 2010 года.
В этом документе впервые упоминается Китай, который традиционно не подпадал под миссию Атлантического альянса.
НАТО осуждает, в частности, глубокое стратегическое партнерство» между Пекином и Москвой «и их взаимные попытки подорвать основанный на правилах международный порядок».
«Китай использует широкий спектр политических, экономических и военных инструментов, чтобы усилить свое международное влияние (...), оставаясь при этом непрозрачным в отношении своей стратегии, своих намерений и своего военного усиления», — заявили в НАТО.
В концепции указали также «злонамеренные кибератаки Пекина, дезинформацию и конфронтационную риторику, ка причины присмотреться к КНР.
«Китай не является противником, но мы должны учитывать последствия для нашей безопасности, когда мы видим, что они вкладывают значительные средства в новую военную технику и пытаются контролировать важную инфраструктуру, такую как сети 5G», — заявил в среду Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Опубликовано: Тарас Медведев
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