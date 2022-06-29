Капуста плохо приживается: справиться с проблемой поможет борная кислота
Бор, который входит в состав препарата, помогает нормальному функционированию растения.
Раствор борной кислоты готовится так: разводится три грамма препарата на 10 литров воды (если пакетики 5-граммовые, нужно разводить их в 12 литрах воды).
Затем в этот раствор нужно добавить примерно одну четверть куска натертого на мелкой терке хозяйственного мыла.
Предварительно его можно растворить в небольшом количестве теплой воды, а затем добавить в основной раствор.
Мыло помогает раствору задержаться на гладких капустных листьях и проникнуть в них бору.
Подкармливать капусту можно внекорневым и корневым способом в начале развития и на стадии формирования кочанов.
В первом случае делается полив по листьям, а во втором - под корень по влажной земле.
За сезон нужно сделать две такие подкормки. Они повысят иммунитет и улучшат обмен веществ растений, простимулируют их цветение и завязь кочанов, улучшат вкус плодов во время плодообразования.
Опубликовано: Наталья Павлова
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