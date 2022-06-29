Страны НАТО призвали Беларусь прекратить «соучастие» в СВО на Украине

Соответствующее обращение закреплено в общей декларации участников саммита в Мадриде.

НАТО приняло новую стратегическую концепцию своего развития, которую не пересматривала с 2010 года.

В числе угроз для Альянса первое место занимает, конечно же, Россия, Беларусь сюда входит априори, за компанию, как ближайший союзник.

Впервые в своей истории НАТО включило в концепцию безопасности Китай.

Беларусь официально не участвует в СВО России на Украине, но как ближайший союзник выполняет задачи по прикрытию западных рубежей.