Молочная сыворотка - эффективное средство от садовых вредителей

Не все знают о том, что молочную сывортку можно использовать на садовом участке с пользой. Это и удобрение отличное, и хорошее средство от самых разных огородных паразитов.

Молочная сыворотка - надежное подспорье в борьбе с грибковыми болезнями и вредителями сада. Жидкость создает тонкое белковое покрытие на листьях и тельцах паразитов.

Они не могут дышать, теряют способность проникать в листовую пластину. Пленочка из сыворотки мешает разрастанию патогенной грибковой флоры, в том числе мучнистой росы.

Использовать молочный продукт в чистом виде нельзя. Для борьбы с вредителями готовится специальный раствор. На литр сыворотки берется 10 л воды и 30-40 мл аммиака 10%.

Последний элемент будет нейтрализовать кислотность молочной сыворотки и образует при взаимодействии с ней лактат аммония - биологически активное вещество.

Чтобы усилить эффект, можно в раствор добавить любой биопрепарат и хозяйственное мыло: на ведро раствора идет кусочек весом в 100 г. Подойдет также дегтярное или зеленое мыло.

Раствором, не содержащим мыло, можно удобрять растения при нехватке азота. На один куст томата, баклажана, перца, огурца, клубники уйдет от половины до литра раствора.

Молочная сыворотка - источник калия, фосфора, биологически активных веществ. Она безопасна для растений и человека. Поэтому урожай можно брать с грядки даже сразу после обработки.