Молодой актер предупредил, что после гей-парада может быть серьезная вспышка обезьяньей оспы
Актер, режиссер и ведущий вечеринок Мэтт Форд рассказал в Твиттере, как он заболел обезьяньей оспой и предупредил о возможной скорой вспышке заболевания.
Он говорит, что по всему телу у него появились пятна. Это были первые симптомы. Затем начались озноб и кашель, сильное ночное потоотделение, заболело горло.
В течение нескольких дней все это прошло, но начали появляться новые поражения кожи. Это сопровождалось зудом и местной болезненностью.
Актер говорит, что он обеспокоен распространением оспы обезьян в связи с наступлением так называемого сезона Прайда.
По его мнению, многие геи не осознают высокого риска и серьезности заболевания. Они все еще собираются отправиться в Нью-Йорк на гей-парад.
Мэтт Форд считает, что многие люди не знают об обезьяньей оспе, поэтому подобное массовое мероприятие приведет к сильной вспышке и быстрому распространению болезни.
Он уточняет, что именно по этой причине решился публично рассказать о своем заболевании. В его случае заражение произошло при контакте кожа с кожей.
Люди, заболевшие обезьяньей оспой, считаются заразными, пока у них не пройдут все поражения, не отпадут струпья и не вырастет новая кожа на месте пятен.
Опубликовано: Светлана Репина
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