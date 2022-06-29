Молодой актер предупредил, что после гей-парада может быть серьезная вспышка обезьяньей оспы

Актер, режиссер и ведущий вечеринок Мэтт Форд рассказал в Твиттере, как он заболел обезьяньей оспой и предупредил о возможной скорой вспышке заболевания.

Он говорит, что по всему телу у него появились пятна. Это были первые симптомы. Затем начались озноб и кашель, сильное ночное потоотделение, заболело горло.

В течение нескольких дней все это прошло, но начали появляться новые поражения кожи. Это сопровождалось зудом и местной болезненностью.

Актер говорит, что он обеспокоен распространением оспы обезьян в связи с наступлением так называемого сезона Прайда.

По его мнению, многие геи не осознают высокого риска и серьезности заболевания. Они все еще собираются отправиться в Нью-Йорк на гей-парад.

Мэтт Форд считает, что многие люди не знают об обезьяньей оспе, поэтому подобное массовое мероприятие приведет к сильной вспышке и быстрому распространению болезни.

Он уточняет, что именно по этой причине решился публично рассказать о своем заболевании. В его случае заражение произошло при контакте кожа с кожей.

Люди, заболевшие обезьяньей оспой, считаются заразными, пока у них не пройдут все поражения, не отпадут струпья и не вырастет новая кожа на месте пятен.