Друг Шатунова считает причиной смерти певца плохую генетику

Друг Юрия Шатунова Александр Кузьмин в смерти певца винит наследственность. Мать экс-солиста "Ласкового мая"скончалась из-за проблем с сердцем в возрасте 29 лет.

Друг покойного исполнителя Юрия Шатунова Александр Кузьмин рассказал о своём видении причин кончины артиста. Он уверен, что скоропостижной кончине исполнителя способствовала плохая генетика.

Кузьмин не верит в то, что Андрей Разин повинен в смерти певца. Друг Шатунова вспомнил, что однажды во время беседы ныне покойный исполнитель сокрушался по поводу плохой наследственности.

Родная мама Юрия умерла в возрасте 29 лет из-за проблем с сердцем.

Мы с ним как-то разговаривали, и он мне сам сказал, что у него плохая наследственность по здоровью. Его мать умерла в 29 лет от сердечной недостаточности. А у Юры в 48 случился обширный инфаркт.

Кузьмин отметил, что Шатунов вел по возможности здоровый образ жизни. Последние годы знаменитость фактически исключил алкоголь из употребления.

Напомним, что детство у кумира поколений было очень тяжёлым. Лишившись матери в 11 лет, он был взят на воспитание тёткой, от которой сбегал. Отец, который развёлся с матерью подростка, когда тому было 3 года, не интересовался судьбой мальчика.

Юра стал бродяжничать.

В ноябре 1985 года директор детского дома Валентина Тазекенова, пожалев подростка, уговорила комиссию отправить мальчика в детский дом под её руководством (посёлок Акбулак, Оренбургская область).