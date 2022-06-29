Китайский миллиардер решил переехать в другую страну из-за драконовских ограничений в Шанхае

Хуан Имэн является соучредителем успешной компании XD, которая занимается видеоиграми. В следующем году миллиардер решил уехать вместе с семьей за границу из-за жестких мер по борьбе с COVID в Китае.

Во внутренней служебной записке он написал, что переезд состоится после следующего летнего отпуска, но не назвал место назначения. При этом в ближайшие дни он отправляется в путешествие, чтобы подготовить все к переезду.

В XD говорят, что отказываться от китайского гражданства Имэн не планирует. Сам он не стал общаться с журналистами и комментировать свое решение.

Состояние Хуана оценивается в 1,2 млрд долларов. Сейчас он живет со своими детьми-школьниками в Шанхае, там же находится штаб-квартира его компании.

В этом городе с 1 апреля действовал 2-хмесячный общегородской карантин. Из-за него около 25 млн жителей Шанхая были вынуждены оставаться дома.

Имэн постоянно публиковал посты о своей жизни во время карантина. При этом он надеялся, что политика Китая по предотвращению коронавируса смягчится, международные отношения улучшатся, а люди смогут снова путешествовать.

Хуанг не единственный состоятельный китаец, который планирует покинуть страну из-за коронавирусных ограничений.

Кроме того, в стране постоянно растет конкуренция и ужесточаются внутренние правила, поэтому производителям видеоигр становится все сложнее получить разрешение Пекина на их запуск.