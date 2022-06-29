Англичанка зарабатывает тем, что сдает мужа в аренду

Дама создала сайт "Найми моего рукастого муженька", сообщив об этом в соцсетях.

Жительница Британии по имени Лаура Янг поделилась тем, как она зарабатывает, сдавая мужа "в аренду".

По ее словам, эта идея пришла ей в голову, когда она послушала подкаст о мужчине, занимавшимся сборкой мебели и зарабатыя этим на жизнь.

Дама подумала, что подобным образом может зарабатывать ее муж Джеймс, отлично справляющийся с ремонтными работами.

Дама создала сайт "Найми моего рукастого муженька", сообщив об этом в соцсетях.

И получила очень много откликов, где подписчики жалуются на строителей , что те либо не берутся за эту мелкую работу, либо просят в разы больше денег. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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