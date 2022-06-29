Reuters: Евросоюз заставил Литву возобновить транзит в Калининград
Издание Reuters утверждает, что в течение нескольких дней Литва восстановит транзит в Калининградскую область России.
Вечером 29 июня американское новостное агентство Reuters сообщило, что Вильнюс полностью восстановит транзит грузов с товарами через Литву в Калининград в ближайшие несколько дней.
По данным Reuters, администрация Европейского союза использовала свои рычаги давления, фактически заставив Литву возобновить транзит грузов в Россию под видом компромисса между Вильнюсом и Брюсселем.
Примечательно, что сегодня сенатор российского Совфеда Владимир Джабаров допустил начало войны между Литвой и Россией из-за ситуации с Калининградом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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