Reuters: Евросоюз заставил Литву возобновить транзит в Калининград

Издание Reuters утверждает, что в течение нескольких дней Литва восстановит транзит в Калининградскую область России.

Вечером 29 июня американское новостное агентство Reuters сообщило, что Вильнюс полностью восстановит транзит грузов с товарами через Литву в Калининград в ближайшие несколько дней.

По данным Reuters, администрация Европейского союза использовала свои рычаги давления, фактически заставив Литву возобновить транзит грузов в Россию под видом компромисса между Вильнюсом и Брюсселем.

Примечательно, что сегодня сенатор российского Совфеда Владимир Джабаров допустил начало войны между Литвой и Россией из-за ситуации с Калининградом.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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