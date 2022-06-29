Специалисты по питанию назвали устаревшие диеты, которым нельзя следовать

С каждым днем появляются новые диеты для похудения, а старые варианты теряют популярность. Есть несколько старомодные диет, которые не только не дают результата, но и могут навредить здоровью.

В 1970-х годах была очень популярна диета Аткинса. Ее суть заключалась в снижении потребления углеводов. Жесткие ограничения приводят к акценту на жиры, а это ведет к сердечным заболеваниям и ожирению.

Диета Скарсдейла требует потребления только 1000 калорий за день, вне зависимости от веса и образа жизни. Такие ограничения приводят к срывам и набору еще большего количества веса.

Диета с низким содержанием жиров – другая крайность. Обезжиренные продукты далеко не всегда являются здоровыми. Более того, для нормальной работы органов и систем человеку нужны полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры.

Капустная диета предполагает питание особым супом. Сама по себе капуста полезна для здоровья, поскольку содержит антиоксиданты и клетчатку. Но недостаток белка негативно сказывается на самочувствии.

Лимонадная очищающая диета основана на употреблении только лимонного сока, кленового сиропа, кайенского перца и воды в течение 4-14 дней. Вес уходит быстро, но впоследствии организм начинает запасать его еще быстрее.

Диета солитера – одна из самых пугающих. Человек должен был принимать ленточных червей в форме таблеток, и тогда его вес снижался, вне зависимости от типа и количества еды. У таблеток огромное количество побочных эффектов.

Одна из самых экзотических схем – это диета «Спящая красавица». Суть в том, что человек борется с голодом с помощью частого и длительного сна. Это прямой путь к малоподвижному образу жизни и нехватке питательных веществ.