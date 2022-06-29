Чтобы клубника радовала изобилием ягод, нужно правильно ее кормить
Клубника - ягода, которую точно обожают все. Выращивают ее повсеместно, но не всем удается получить завидный урожай. Какая подкормка поможет добиться обильного плодоношения и крупных сочных ягод, расскажут эксперты.
Место для клубники
Оно должно быть освещенным и умеренно влажным. Почва выбирается легкая, суглинистая или песчаная. Глинистая подойдет хуже. За качеством грунта тоже надо следить обязательно
Лучший грунт
Грунт должен быть легкий, плодородный. Клубнике очень нужны кальций, бор, азот, калий, фосфор. Нехватка последнего элемента сразу будет заметна: ягоды мелкие, плохо хранятся, теряют вкусовые качества.
Рецепт чудо-подкормки
Фосфор надо вносить осенью, потому что понадобится долгое время, чтобы он начал "работать". Если все же в перед зимой не получилось это сделать, нужно обязательно подкормить клубнику весной.
Чтобы фосфор быстро усвоился растением, нужно приготовить специальную настойку. На 5 литров кипятка взять 1 кг двойного суперфосфата, когда раствор остынет, нужно влить в него пол литра уксуса 9%. Смеси дать настояться сутки, время от времени помешивая.
Готовый раствор развести до 10 л, добавив простой воды. Перед применением брать литр настоя и разводить еще раз в 10 л воды. Жидкость используется для полива грядок с клубникой.
Подкормка хорошо подойдет и для плодовых кустов - смородины, облепихи, черноплодной рябины, малины, ежевики, жимолости, крыжовника.
Опубликовано: Храмова Оксана
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