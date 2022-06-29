Украина объявила об обмене 144 военнослужащих, в том числе 43 бойцов нацбатальона «Азов»

В среду, 29 июня, Украина объявила, что обменяла с Россией 144 военнослужащих, в том числе 95 «защитников Азовстали», сообщает ГРУ МО Украины.

"Это самый крупный обмен с начала российского вторжения", — сообщили в Telegram в Главном разведывательном управлении Минобороны Украины, не уточнив места и даты проведения гуманитарной операции.

Ряд телеграм-каналов сообщил, что среди обменянных военнопленных 43 бойца нацбатальона «Азов», что для некоторых стало шоком.

Обмен подтвердил глава ДНР Денис Пушилин, коорый отметил, что большинство военных ДНР, которые были обменяны на украинских военнопленных, ранены и требуют госпитализации.

Сегодня 144 бойца ДНР и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой, заявил глава ДНР Пушилин.

"Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены. При этом наша основная задача - спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. У врага оказались очень ценные военнослужащие. Среди освобожденных есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен. Большинство из них ранены и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь", заявил Пушилин.

Ранее во вторник официальные представители Киева заявили об обмене 17 на 17.