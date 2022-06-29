Китай создает валютный резерв, а Россия – альтернативу МФВ для БРИКС
Народный банк Китая сообщил о создании резерва в юанях при участии пяти других стран и Банка международных расчетов.
Партнерами китайской стороны стали Индонезия, Малайзия, Гонконг, Сингапур и Чили. Предполагается, что каждое государство внесет по 15 млрд юаней, т.е. по 2,2 млрд долларов.
В сообщении сказано, что в случае потребности в ликвидности центральные банки стран-участниц смогут использовать свой взнос и получить доступ к дополнительному финансированию.
Средства планируется хранить в Банке международных расчетов. Золотовалютные резервы Китая являются крупнейшими в мире. В мае они выросли на 80,6 млрд долларов до 3,13 млрд долларов.
При этом доллар США за последнюю неделю достиг максимума почти за 20 лет. Между тем Россия и Китай пытаются создать новую резервную валюту для группы БРИКС.
По словам Владимира Путина, это будет альтернатива МВФ, в котором доминируют США. Предполагается внесение вкладов России, Бразилии, Индии, Южной Африки и Китая.
В марте стало известно о предстоящей сделке по продаже саудовской нефти за юани. Эксперты считают это сигналом о слишком сильной зависимости американской валюты.
Пока у других стран есть потребность в долларах, США получают определенное политическое влияние, поэтому Китай и некоторые другие государства ищут иную резервную валюту.
Опубликовано: Светлана Репина
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