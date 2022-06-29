Байден заверил в «непоколебимой приверженности» американцев защите Японии и Южной Кореи

Джо Байден «подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов защите как Японии, так и Южной Кореи» во время встречи в среду, 29 июня, с лидерами двух стран.

Президент США, президент Южной Кореи Юн Сук Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида провели встречу, которую назвали «исторической» в кулуарах саммита НАТО в Мадриде.

Две азиатские страны впервые приглашены на встречу Трансатлантического альянса.

Согласно распространенному по итогам встречи заявлению, США пообещали  усилить свое сотрудничество с Японией и Южнокорейской Республикой, в частности, чтобы противостоять угрозе, исходящей от Северной Кореи с ее незаконным оружием массового уничтожения и программами по созданию баллистических ракет.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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