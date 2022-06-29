Эксперты рассказали, как грузоотправители скрывают российскую экспортную нефть
Издание Guardian со ссылкой на собственные источники сообщает, что грузоотправители нефти используют несколько различных тактик, чтобы скрыть перевозку российской нефти.
Есть опасения, что Индия может стать «черным ходом» для поставок сырья в Европу. Страна сейчас закупает нефть в России по сниженным ценам.
Один из обходных путей для маскировки происхождения нефти – оплата за нее в китайских юанях, а не в долларах. Продавцы также обменивают нефть на оружие, золото, продукты питания.
Еще одной уловкой является перевалка российской нефти с одного корабля на другой в открытом море. Обычно сырье перегружают с судна России на корабль нейтральной страны.
Для этого многие суда отключают систем идентификации танкера, чтобы отследить его движение было проблематично.
Торговля российской нефтью не является нарушением закона, но подрывает попытки стран Запада препятствовать усилиям РФ по финансированию вторжения на Украину.
Страны Евросоюза пришли к соглашению о запрете морского импорта российской нефти до конца года, а США и Великобритания ввели дополнительные санкции.
Тем временем Мальта, Кипр и Греция удвоили объемы отгрузки российской нефти. После переработки в Индии нефть из РФ, скорее всего, окажется в США.
Опубликовано: Светлана Репина
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