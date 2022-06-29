Европа может пойти на компромисс с Москвой по поводу Калининграда из-за опасений новой войны

СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщают, что торговля с Калининградом через Литву может возобновиться, поскольку европейские официальные лица склоняются к компромиссу, чтобы разрядить конфликт с Москвой.

Калининград граничит с государствами Евросоюза. Город зависит от автомобильных и железных дорог, проходящих по территории Литвы. 

17 июня он оказался отрезанным от некоторых грузоперевозок с материковой частью из-за санкций, введенных Брюсселем.

Санкции затрагивают промышленные товары, например, сталь. Источники отмечают, что европейские официальные лица ведут переговоры, чтобы Литва сняла ограничения.

Противостояние в вопросе изоляции Калининграда стало своеобразной проверкой решимости Европы обеспечить соблюдение введенных санкций. Вместе с тем есть опасения по поводу эскалации.

Евросоюзу становится все сложнее поддерживать строгие санкции, избегая обострения отношений с Россией. Именно поэтому  страны пытаются найти компромисс.

По данным  источника, Литва опасается, что если традиционный маршрут для российских товаров через белорусскую и литовскую территорию не будет восстановлен, Россия будет прокладывать сухопутный коридор при помощи военной силы.

У Германии тоже есть свои опасения. В Литве находятся немецкие солдаты, поэтому страна будет втянута в конфликт вместе со всем НАТО.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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