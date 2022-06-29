Европа может пойти на компромисс с Москвой по поводу Калининграда из-за опасений новой войны
СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщают, что торговля с Калининградом через Литву может возобновиться, поскольку европейские официальные лица склоняются к компромиссу, чтобы разрядить конфликт с Москвой.
Калининград граничит с государствами Евросоюза. Город зависит от автомобильных и железных дорог, проходящих по территории Литвы.
17 июня он оказался отрезанным от некоторых грузоперевозок с материковой частью из-за санкций, введенных Брюсселем.
Санкции затрагивают промышленные товары, например, сталь. Источники отмечают, что европейские официальные лица ведут переговоры, чтобы Литва сняла ограничения.
Противостояние в вопросе изоляции Калининграда стало своеобразной проверкой решимости Европы обеспечить соблюдение введенных санкций. Вместе с тем есть опасения по поводу эскалации.
Евросоюзу становится все сложнее поддерживать строгие санкции, избегая обострения отношений с Россией. Именно поэтому страны пытаются найти компромисс.
По данным источника, Литва опасается, что если традиционный маршрут для российских товаров через белорусскую и литовскую территорию не будет восстановлен, Россия будет прокладывать сухопутный коридор при помощи военной силы.
У Германии тоже есть свои опасения. В Литве находятся немецкие солдаты, поэтому страна будет втянута в конфликт вместе со всем НАТО.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Грецкие орехи, миндаль, сгоревший стейк - чем пахнет космос по мнению космонавтов
Что общего между грецкими орехами, тормозными колодками и подгоревшим стейком? По словам астронавтов, все они пахнут космосом. Хотя каждый астронавт пахнет чем-то немного по-своему, все они согласны с тем, что "космос воняет".Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска
XakNet объявила ультиматум олигарху Ахметову, если не выполнит, отключат свет
Драги: Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии, но выступит по видеосвязи
Лавров рассказал о судьбе и перспективах Little Big в США
Макрон отказался признать Россию страной-спонсором терроризма по просьбе Зеленского