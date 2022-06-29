Байден снова удивил - на этот раз комментарием о гибели мигрантов в Техасе

Во время пресс-конференции журналистом был задан вопрос Байдену о гибели мигрантов в Техасе, ответ президента удивил всех.

На пресс-конференции один из журналистов попросил президента США Байдена прокомментировать трагедию в Техасе.

Напомним, что вчера 46 мигрантов были найдены мертвыми в трейлере-рефрижераторе недалеко от Сан-Антонио.

Еще 16 мигрантов были доставлены в больницу для оказания неотложной помощи, в том числе четверо детей.

Услышав вопрос, Байден молча развернулся и ушёл, оставив в недоумении и журналистов, и присутствующих гостей .

Опубликовано: Андрей Авдей

 

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