Потап и Настя не в ладах. Настя: Потап редкое г**но

Певица Настя оскорбила Потапа скандал в соцсетях из-за разного понимания патриотизма, назвав своего коллегу г*вном.

Скандал разгорелся после того, как стало известно, что знаменитый дуэт Потап и Настя навсегда отменяет свои концерты в России.

На вопрос поклонников, чтослучилось, Настя в адрес Потапа вылила ушаты грязи, припомнив, что компаньон еще в 2014 году активно выступал против Майдана и всего, что с этим связано. Сейчас же Потап якобы активно поддерживает официальную позицию Киева.

По этому поводу возмущенная Настя написала, не выбирая выражений

Он как человек полное г*вно! Сейчас он говорит моими словами 2014 года, а когда мы с ним пересеклись во Дворце Украины, он меня оскорбил... За что был послан на х*й... Тогда он бегал и настраивал всех против меня и очень некрасиво отзывался в кругах, за мои действия против России, и я об этом знаю

Если убрать всю словесную шелуху, становится понятно, что певицу возмутило именно лицемерие Потапа.

С другой стороны, а много ли потеряли российские зрители. Наверное, нет. не приедут "чумачечие", и ладно.