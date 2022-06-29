Потап и Настя не в ладах. Настя: Потап редкое г**но
Певица Настя оскорбила Потапа скандал в соцсетях из-за разного понимания патриотизма, назвав своего коллегу г*вном.
Скандал разгорелся после того, как стало известно, что знаменитый дуэт Потап и Настя навсегда отменяет свои концерты в России.
На вопрос поклонников, чтослучилось, Настя в адрес Потапа вылила ушаты грязи, припомнив, что компаньон еще в 2014 году активно выступал против Майдана и всего, что с этим связано. Сейчас же Потап якобы активно поддерживает официальную позицию Киева.
По этому поводу возмущенная Настя написала, не выбирая выражений
Он как человек полное г*вно! Сейчас он говорит моими словами 2014 года, а когда мы с ним пересеклись во Дворце Украины, он меня оскорбил... За что был послан на х*й... Тогда он бегал и настраивал всех против меня и очень некрасиво отзывался в кругах, за мои действия против России, и я об этом знаю
Если убрать всю словесную шелуху, становится понятно, что певицу возмутило именно лицемерие Потапа.
С другой стороны, а много ли потеряли российские зрители. Наверное, нет. не приедут "чумачечие", и ладно.
Опубликовано: Андрей Авдей
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