Кристина Орбакайте превратилась в брюнетку и сыграла в «Тесте на беременность»
51-летняя певица не в первый раз снимается в кино, для роли она кардинально сменила свой имидж.
51-летняя Кристина Орбакайте изменила имидж, чтобы сыграть в кино. И стала почти неузнаваемой.
Сниматься в кино Кристина начала еще в юности. Она дебютировала в кинофильме Ролана Быкова «Чучело».
Всего на счету певицы свыше 30 работ в кино и сериалах. Недавно Орбакайте сыграла в продолжении фильма «Любовь-морковь», а также - в третьем сезоне «Теста на беременность».
Артистка хорошо справилась с ролью, ее героиня Нина Артамонова появится также в четвертом сезоне.
Обратайте выложила видео со съемочной площадки. Она предстала с черными волосами до плеч, и ее почти не узнать.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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