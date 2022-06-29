Кристина Орбакайте превратилась в брюнетку и сыграла в «Тесте на беременность»

51-летняя певица не в первый раз снимается в кино, для роли она кардинально сменила свой имидж.

51-летняя Кристина Орбакайте изменила имидж, чтобы сыграть в кино. И стала почти неузнаваемой.

Сниматься в кино Кристина начала еще в юности. Она дебютировала в кинофильме Ролана Быкова «Чучело».

Всего на счету певицы свыше 30 работ в кино и сериалах. Недавно Орбакайте сыграла в продолжении фильма «Любовь-морковь», а также - в третьем сезоне «Теста на беременность».

Артистка хорошо справилась с ролью, ее героиня Нина Артамонова появится также в четвертом сезоне.

Обратайте выложила видео со съемочной площадки. Она предстала с черными волосами до плеч, и ее почти не узнать.