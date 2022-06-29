Лопух заполонил огород? Пора принимать меры!

Лопух - самый большой из огородных сорняков, избавиться от него очень непросто. Однако опытные садоводы знают хороший способ, который точно работает.

Борьбу с лопухом надо начинать вести при первых признаках его появления, если растение разрастется, справиться с ним будет уже сложнее.

Перекопка

Перекопка - способ простой и довольно эффективный. Но лучше всего подходит он для уничтожения молодых растений, пока корни у них еще не окрепли и не ушли далеко вглубь.

Чем взрослее лопух, тем больше перекопок потребуется. Он очень хорошо выживает, отращивая новые побеги даже из маленького кусочка корня.

Соль и уксус

Еще один проверенный народный способ: обрезка растения под самый корень, как можно ближе к земле. В остаток стебля, посередине, нужно воткнуть острый предмет.

В полученное отверстие всыпать соль и влить уксус. Смесь проникнет в корень и разрушит его.

Способ хорош, но бороться таким образом можно с одним - тремя кустами лопуха. А если их на даче гораздо больше, то борьба покажется очень трудоемкой.

Мульча

С зарослями лопухов сражаться надо по-другому. Сорняки скашивают коротко и укрывают остатки плотной мульчей (подойдет черная пленка или спанбонд).

Без доступа света сорняки быстро погибают.

Химия

Перечень эффективных препаратов: "Лазурит", "Бриг", "Бис-300", "Отличник". Но применение химии требует осторожности, ведь при случайном попадании ядовитого средства на огородные плоды дети или животные могут получить отравление.

Еще раз о вреде лопуха

У лопуха очень крупные листья, они закрывают собой почву, закрывают другим растениям доступ к свету, теплу.

Длинные корни сорняка обедняют почву, лишая питания культурные посадки и, соответственно, ухудшая урожай.