Сестры-близнецы из Китая по паспортам друг друга пересекли границу более тридцати раз

Власти страны вскрыли аферу в начале года, эта история просто взорвала китайские соцсети.

Пара близнецов в Китае меняла паспорта, чтобы выехать за границу более 30 раз, сообщает Harbin Daily.

Сестры Чжоу арестованы, и сейчас ведется расследование.

Прежде чем попасться, близнецы летали в Японию, Россию и Таиланд по паспортам друг друга.

По сообщению китайского новостного агентства Harbin Daily, пара сестер-близнецов в Китае более 30 раз меняла свои паспорта и удостоверения личности, чтобы выехать за границу, прежде чем их поймали.

Сестры Чжоу, которые родом из северного китайского города Харбин, были арестованы и в настоящее время находятся под следствием, сообщило издание в понедельник со ссылкой на местную полицию.

Все началось, когда одна из сестер, Хонг (псевдоним, выданный властями), захотела поехать в Японию, чтобы быть со своим мужем-японцем. Однако ее заявление на получение визы в страну неоднократно отклонялось, сообщает издание.

Однако у ее близнеца Вэй (тоже псевдоним) была действующая японская виза, поэтому Хун решила воспользоваться их схожей внешностью и позаимствовала паспорт Вэй для своей поездки, сообщает Harbin Daily.

Позже Хун использовал тот же метод для поездок из Китая в Японию и Россию не менее 30 раз, сообщает издание со ссылкой на полицию.

Тем временем Вэй четыре раза использовал паспорт Хонг для поездок в Таиланд и «другие страны».

Китайские власти раскрыли аферу в начале этого года, хотя неясно, как уловка наконец обнаружилась. Обе сестры вернулись в Китай в мае, сообщает издание.

Эта история взорвала китайские социальные сети на этой неделе, когда хэштег «близнецы обменялись удостоверениями личности и уехали за границу более 30 раз» набрал более 360 миллионов просмотров на похожей на Twitter платформе Weibo.

Сравнивая эту историю со сценарием фильма, некоторые пользователи Weibo были в восторге от того, как близнецам удалось столько раз обмануть сотрудников иммиграционной службы.

«Я всегда мечтал, чтобы мой близнец сдавал школьные экзамены вместо меня», — пошутил один из пользователей.

Многие люди также ставят под сомнение явное отсутствие проверок отпечатков пальцев на границах. «Даже самые передовые технологии не смогли это обнаружить. Это невероятно», — прокомментировал пользователь.