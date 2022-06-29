Грецкие орехи, миндаль, сгоревший стейк - чем пахнет космос по мнению космонавтов

Что общего между грецкими орехами, тормозными колодками и подгоревшим стейком? По словам астронавтов, все они пахнут космосом. Хотя каждый астронавт пахнет чем-то немного по-своему, все они согласны с тем, что "космос воняет".

Космос, бескрайняя Вселенная - это все настолько магическое и неизведанное. В нем таится столько неизведанных загадок. Очевидно, что космос - это не просто вакуум, поэтому никто по-настоящему не "нюхал" его раньше. В живую человеку сделать это невозможно, но вот косвенно почему бы и нет.

Ученые астронавты смогли воспроизвести многие элементы, которые можно встретить тут на Земле. Именно поэтому можно сделать вывод о том, что у космоса есть свой запах. Астронавты, возвращающиеся из космических прогулок, также описывали запах на своих скафандрах или в шлюзах шаттла.



У каждого из астронавтов складывались свои ассоциации. Группа астронавтов ощущали ‘...довольно приятное металлическое ощущение ... [но приятный] ... сладко пахнущий сварочный дым’, ‘горящий металл’, у других было восприятие "отчетливого запаха озона, едкого запаха", "грецкие орехи и тормозные колодки".



Ученые астрофизики объясняют данное явление из-за химической реакции, которая происходит при транспорте космического корабля. Иными словами проходит процесс окисления. Атомарный кислород из космоса может прилипать к ракетам. Когда эти отдельные атомы кислорода соединяются с O2 образуя озон (o3). Возможно, такой аромат ощущают космонавты.



Есть и иная мысль более романтичная. Запах возникает из-за умирающих звезд. В тот самый момент когда звезда погибает, она выделяет много энергии. Из-за этого освобождаются едкие соединения, которые называются полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ). Данные вещества которые бесконечно плавают по Вселенной, а также формируют образование новых комет, планет и звезд. Именно они помогают создать уникальный и неповторимый вкус пространства.