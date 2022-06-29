Мульчирующий материал, который максимально эффективен и главное - доступен
В качестве мульчи садоводы использует самые различные материалы. Каждый выбирает оптимальный вариант для себя. Привычные виды мульчи - опилки, трава, солома. Но есть еще одно хорошее проверенное средство.
Сосновый или еловый опад давно используется в качестве мульчирующего материала. Такое естественное покрытие делает почву более воздушной, рыхлой, легкой.
Под хвоей активно размножаются полезные почвенные микроорганизмы.
Хвойная мульча оберегает землю от пересушивания, водяной и ветряной эрозии, сдерживает рост сорняков.
При этом сосновый или еловый опад может закислить почву, это следует учитывать при использовании.
Для нейтрализации такой реакции необходимо вносить вместе с хвойной мульчей меловой порошок.
200 г мела (доломитовой муки, извести) понадобится на квадратный метр мульчи высотой в 10 см.
Хвоя усиленно забирает из земли азот, поэтому при использовании такой мульчи или при заготовлении компоста на основе хвойного опада следует регулярно по весне удобрять землю азотосодержащими составами.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Reuters: Евросоюз заставил Литву возобновить транзит в Калининград
Илон Маск ничего не постил в Twitter больше недели
Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России
Аналитики объяснили, чем грозит Китаю инфраструктурный план G7 по противодействию «Одному поясу, одному пути»
Драги: Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии, но выступит по видеосвязи