Мульчирующий материал, который максимально эффективен и главное - доступен

В качестве мульчи садоводы использует самые различные материалы. Каждый выбирает оптимальный вариант для себя. Привычные виды мульчи - опилки, трава, солома. Но есть еще одно хорошее проверенное средство.

Сосновый или еловый опад давно используется в качестве мульчирующего материала. Такое естественное покрытие делает почву более воздушной, рыхлой, легкой.

Под хвоей активно размножаются полезные почвенные микроорганизмы.

Хвойная мульча оберегает землю от пересушивания, водяной и ветряной эрозии, сдерживает рост сорняков.

При этом сосновый или еловый опад может закислить почву, это следует учитывать при использовании.

Для нейтрализации такой реакции необходимо вносить вместе с хвойной мульчей меловой порошок.

200 г мела (доломитовой муки, извести) понадобится на квадратный метр мульчи высотой в 10 см.

Хвоя усиленно забирает из земли азот, поэтому при использовании такой мульчи или при заготовлении компоста на основе хвойного опада следует регулярно по весне удобрять землю азотосодержащими составами.