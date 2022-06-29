Турция в последний момент разблокировала расширение НАТО

В офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что «Турция получила то, что хотела» от Стокгольма и Хельсинки.

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон накануне основных дней саммита НАТО в Мадриде встретились в испанской столице с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Переговоры проходили при посредничестве генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Главной формальной претензией Реджепа Тайипа Эрдогана к Швеции и Финляндии была их лояльность Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией, а также «гюленистам».

Анкара уже много лет обвиняет последователей проповедника Фетхуллаха Гюлена в организации попытки государственного переворота в 2016 году. Около 100 тысяч курдских беженцев нашли убежище в Швеции.

В «курдском» вопросе Анкара предъявила Швеции и Финляндии пять требований, сообщает турецкая газета Türkiye.

Источники Bloomberg и другие аналитики также указали, что Турция может использовать эти требования в переговорном процессе для достижения ряда других важных решений. В частности, снятие запрета на экспорт вооружений в Турцию из Швеции и Финляндии, введенный в октябре 2019 года, после начала военной операции Турции на севере Сирии.

Судя по всему, по многим из этих пунктов Анкаре удалось добиться от Швеции и Финляндии компромиссных шагов. Общие черты договоренностей изложены в официальных заявлениях Анкары, двух скандинавских стран и генсека НАТО по итогам меморандума от 28 июня.

По итогам этой встречи Анкара дала согласие на вступление скандинавских стран в альянс. Министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции подписали меморандум, согласно которому турецкая сторона подтвердила готовность поддержать заявки этих стран, хотя ранее блокировала их стремление стать членами НАТО.

«Конкретные шаги по нашему вступлению в НАТО будут согласованы союзниками по НАТО в течение следующих двух дней, но сейчас это решение неизбежно», — заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в заявлении от 28 июня.

В офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что «Турция получила то, что хотела» от Стокгольма и Хельсинки. Две страны якобы пообещали «полное сотрудничество» в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее союзниками, а также согласились снять эмбарго на поставки оружия в Турцию, введенное в 2019 году в ответ на ее кампанию в Сирии.

Турецкая сторона также утверждает, что движение сторонников Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает вдохновителем попытки государственного переворота в 2016 году, теперь будет считаться террористической организацией в Швеции и Финляндии.

В комментарии AFP премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон назвала сделку «очень хорошей» и отвергла слухи о том, что ее стране пришлось слишком много уступить Эрдогану, чтобы убедить его отказаться от права вето. В то же время Андерссон подтвердила, что продемонстрировала президенту Турции разработку изменений в шведском антитеррористическом законодательстве, которые должны вступить в силу в следующем месяце.

Уточняя формулировку компромиссного меморандума между тремя странами, британская газета The Guardian отметила, что Финляндия и Швеция пообещали не «поддерживать» Курдский демократический союз и Курдские народные силы самообороны.

Согласно турецкой ежедневной газете Daily Sabah, в меморандуме также говорится, что «Финляндия и Швеция обязуются предотвращать деятельность РПК и всех других террористических организаций и их ответвлений, а также деятельность отдельных лиц в аффилированных и вдохновленных группах». или сети, связанные с этими террористическими организациями».

По данным CNN, Белый дом сыграл значительную роль в окончательном решении Турции согласиться на расширение НАТО.

Телеканал США подробно описывает все усилия администрации Байдена в поддержку заявки Финляндии и Швеции в последние месяцы и уточняет, что президент США впервые позвонил президенту Финляндии с идеей вступления в НАТО 13 декабря прошлого года.