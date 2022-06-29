Иосиф Сталин: как великий вождь реагировал на чужое мнение людей

Про Иосифа Сталина до сих пор ходит много различных слухов. Говорят, что он был нелюдимым, грозным и неразговорчивым. Правда ли что в лидер не слушал чужого мнения людей?

Исходя из исторических документов Иосиф Сталин являлся настоящим вождем, который был весьма мнительной личностью, который учитывал только свое мнение. Так и народ привык к его строгости и мудрости, и потому старались соглашаться с ним всегда и во всем, чтобы избегать наказания.

Однако это мнение было ложное. Сталин был безоговорочно умным человеком, особенно это касалось военной сферы, поэтому все решения опирались на его жесткую логику и здравый смысл.

Но свою точку зрения некоторым все-таки отстоять получалось. Иосиф Сталин не переносил длинные разговоры, в которых отсутствовал смысл и предпочитал не тратить на них время. Все должно было быть кратко и лаконично.

Он любил больше думать и делать, чем говорить, Никогда не делал подводок на собраниях, лишь молча слушал положение день.

Иосиф Сталин всегда старался думать и понимать советы высшего командного состава. Разделение ответственности, тоже было его коньком.

Сталин с уважением относился к своим подчиненным и не считал себя правым во всем и всегда. Когда вождь понимал, что перед ним есть обоснование, что нужно поступить именно так, отложив изначальные планы, он делал так, как ему советовали.