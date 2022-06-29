Рики Мартин поделился редким фото сына-подростка Маттео

А в августе 2020 года Мартин рассказывал журналу Out, что опасается, что его сексуальность помешает ему стать отцом.

На выходных 50-летний музыкант опубликовал в Instagram очаровательную фотографию своего 13-летнего сына Маттео, сидящего в режиссерском кресле и показывающего большой палец в камеру.

Подпись, которую Мартин написал по-испански, означала: «Посмотрите, кто решил сопровождать меня, пока я снимал свое новое видео».

«Это был действительно долгий день, но все проходит удивительно хорошо, когда его окружает правильная группа людей. Ничего, кроме любви и света в течение всего дня. Энергия была сильной», — подписал он пост в Instagram.

Мартин редко делится фотографиями своих детей в социальных сетях, но он сделал исключение, чтобы рассказать о том, как его поддерживает сын.

Ранее в этом месяце Мартин загрузил слайд-шоу, на котором Ренн играет с игрушечной машинкой рядом с радугой. Углы фотографий скрывали лицо малыша.

«Мой сын нашел естественную радугу в нашем шкафу», — написала суперзвезда в подписи. «Да, теперь в наших шкафах есть огни и радуги. Нет больше только тьмы».

А пост Мартина о его дочери был опубликован в Instagram 24 декабря 2021 года в честь ее дня рождения. Артист написал: «У этой красивой девушки день рождения в тот же день, что и у меня».

Он продолжил: «Люсия Мартин-Йосеф, свет моих глаз, мое вдохновение, моя мотивация. Ты хозяйка дома, и нам это нравится. Я люблю тебя всем своим существом. Поздравляю, дочка».

В августе 2020 года Мартин рассказал журналу Out, что опасается, что его сексуальность помешает ему стать отцом.

«Много лет я мечтал стать отцом, и много, много, много раз я переживал, что я гей, я замкнутый гей, и я не смогу быть папой», сообщил он тогда изданию.

У Мартина и его мужа Йосефа, которые связали себя узами брака в 2017 году, в будущем может быть больше детей. В ноябре 2020 года певец рассказал Entertainment Tonight, что заинтересован в расширении своей семьи.

«Некоторые люди думают, что я сумасшедший, но я люблю большую семью, и у меня есть пара эмбрионов, которые ждут меня», — сказал Мартин, который стал отцом с помощью суррогатной матери.