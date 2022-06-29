Кремль отреагировал на слова Бориса Джонсона о том, что Путин не начал бы спецоперацию, будь он женщиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своих комментариях назвала эти высказывания "фантазиями с испариной".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы был женщиной.
По мнению британского премьера, спецоперация на Украине - результат «токсичной маскулинности», сообщает "Газета.ру"
В интервью немецкому новостному агентству ZDF он сказал, что, по его мнению, у руля власти должно быть больше женщин.
Это далеко не первое резкое высказывание Джонсона в адрес президента России.
Ранее премьер Британии заявил, что якобы Путину доверять нельзя, и его страна с президентом России общих дел иметь не будет, передает издание.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своих комментариях назвала эти высказывания "фантазиями с испариной", сообщает PT.
По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Фрейд мечтал бы иметь такой объект для исследований, как Джонсон.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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