Кремль отреагировал на слова Бориса Джонсона о том, что Путин не начал бы спецоперацию, будь он женщиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своих комментариях назвала эти высказывания "фантазиями с испариной".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы был женщиной.

По мнению британского премьера, спецоперация на Украине - результат «токсичной маскулинности», сообщает "Газета.ру"

В интервью немецкому новостному агентству ZDF он сказал, что, по его мнению, у руля власти должно быть больше женщин.

Это далеко не первое резкое высказывание Джонсона в адрес президента России.

Ранее премьер Британии заявил, что якобы Путину доверять нельзя, и его страна с президентом России общих дел иметь не будет, передает издание.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своих комментариях назвала эти высказывания "фантазиями с испариной", сообщает PT.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Фрейд мечтал бы иметь такой объект для исследований, как Джонсон.