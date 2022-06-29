Аналитики объяснили, чем грозит Китаю инфраструктурный план G7 по противодействию «Одному поясу, одному пути»

Аналитики считают, что глобальный инфраструктурный план G7 может заставить китайские компании работать по мировым стандартам.

План задуман как противовес инициативе Китая «Один пояс, один путь». Он предусматривает привлечение 600 млрд долларов к 2027 году для финансирования проектов в развивающихся и бедных странах.

Исследователь из Института государственной политики Южно-Китайского технологического университета Го Хай отмечает, что Пекину придется пересмотреть стандарты в сфере безопасности данных и цифровой инфраструктуры.

Специалист отмечает, что Китай далек от стран Большой семерки в вопросах прав человека. Если КНР не удастся интегрировать правила со всем миром, его деятельность будет ограничена.

Го Хай считает, что китайской экономике давно были нужны внешние силы для проведения реформ. Нынешний план G7 может стать стимулом для инициативы Китая и его внутреннего рынка.

По мнению аналитиков, страны Африки и Юго-Восточной Азии не будут выбирать одну из сторон. Для них важны любые инвестиции для ускорения экономического развития. Они попытаются извлечь пользу из усиления своих переговорных позиций в отношении Пекина.

Африка будет приветствовать план G7 в дополнение к китайскому проекту. При этом инвестиций в 600 млрд долларов недостаточно для замены инициативы «Один пояс, один путь».

Участниками проекта «Один пояс, один путь» стали около 140 стран. Но эту инициативу постоянно критикуют за низкие экологические стандарты, обременение развивающихся стран непосильными долгами ради расширения геополитического влияния Китая.