Еврокомиссия не исключает, что транзит в Калининград через Литву может возобновиться
Благодаря компромиссу, к которому могут прийти Евросоюз и Вильнюс, транзит в Калининградскую область через Литву сможет возобновиться в ближайшем будущем.
Литва отрицает нарушение транзитного договора, утверждая, что это всего лишь выполнение введённых Евросоюзом санкций.
В настоящее время, согласно сообщению источников, чиновники ЕС проводят переговоры на счёт снятия санкций с Калининградской области.
По уточнениям Reuterso, если европейским чиновникам удастся найти компромиссное решение с Вильнюсом по исчерпанию конфликта с Москвой, торговля с Калининградской областью через Литву сможет возобновиться в течение пары-тройки дней.
Опубликовано: Тарас Медведев
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