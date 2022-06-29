Еврокомиссия не исключает, что транзит в Калининград через Литву может возобновиться

Благодаря компромиссу, к которому могут прийти Евросоюз и Вильнюс, транзит в Калининградскую область через Литву сможет возобновиться в ближайшем будущем.

Литва отрицает нарушение транзитного договора, утверждая, что это всего лишь выполнение введённых Евросоюзом санкций.

В настоящее время, согласно сообщению источников, чиновники ЕС проводят переговоры на счёт снятия санкций с Калининградской области.

По уточнениям Reuterso, если европейским чиновникам удастся найти компромиссное решение с Вильнюсом по исчерпанию конфликта с Москвой, торговля с Калининградской областью через Литву сможет возобновиться в течение пары-тройки дней.