Джефф Безос рассказал, кому больше всех навредит инфляция

Основатель Amazon.com Inc Джефф Безос считает, что инфляция особенно сильно вредит наименее состоятельным людям. На домохозяйства с высокими доходами она не оказывает такого сильного влияния.

Именно поэтому потребительские акции плохо работают в периоды высокой инфляции. В то же время  инвестиции богатых покупателей в эксклюзивные активы приносят высокие доходы.

Например, с начала года потребительские дискреционные компоненты S&P 500 снизились на 29,2%, а индексы, отслеживающие предметы искусства и изысканные вина показали одни  из лучших результатов за последнее время.

Вино – это уникальный актив, поскольку предложение на каждый винтаж постоянно снижается, а спрос растет по мере приближения определенных продуктов к сроку созревания.

Индекс современного искусства Artprice за полгода вырос  на 22,3%. 2021 год стал рекордным по аукционному обороту и числу проданных лотов.

Это указывает на меньшее влияние инфляции на богатых людей по сравнению с бедными. Таким образом, у многих американцев есть проблемы с покупкой бензина и продуктов. 

А миллиардеры продолжают покупать изысканные вина и первоклассные произведения искусства.

При этом искусство и вино инвестиционного уровня никогда не были доступными видами активов для розничных инвесторов. 

Опубликовано: Светлана Репина

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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