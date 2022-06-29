Джефф Безос рассказал, кому больше всех навредит инфляция
Основатель Amazon.com Inc Джефф Безос считает, что инфляция особенно сильно вредит наименее состоятельным людям. На домохозяйства с высокими доходами она не оказывает такого сильного влияния.
Именно поэтому потребительские акции плохо работают в периоды высокой инфляции. В то же время инвестиции богатых покупателей в эксклюзивные активы приносят высокие доходы.
Например, с начала года потребительские дискреционные компоненты S&P 500 снизились на 29,2%, а индексы, отслеживающие предметы искусства и изысканные вина показали одни из лучших результатов за последнее время.
Вино – это уникальный актив, поскольку предложение на каждый винтаж постоянно снижается, а спрос растет по мере приближения определенных продуктов к сроку созревания.
Индекс современного искусства Artprice за полгода вырос на 22,3%. 2021 год стал рекордным по аукционному обороту и числу проданных лотов.
Это указывает на меньшее влияние инфляции на богатых людей по сравнению с бедными. Таким образом, у многих американцев есть проблемы с покупкой бензина и продуктов.
А миллиардеры продолжают покупать изысканные вина и первоклассные произведения искусства.
При этом искусство и вино инвестиционного уровня никогда не были доступными видами активов для розничных инвесторов.
Опубликовано: Светлана Репина
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