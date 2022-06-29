Искусственное сердце: современные технологии для долгой жизни людей

Проблемы с пересадкой органов у больных людей - одна из важнейших проблем сегодняшнего дня. Особенно, если речь идет о сердце. Оно хуже всего приживается. На помощь этому ученые получили искусственное сердце из клеток человека.

Проблема с пересадкой здоровых органов считается одной из самых актуальных. Но даже при пересадке нет никакой вероятности, что организм их воспримет. Ученые всего мира работают плодотворно над тем, чтобы создать сердце из собственных клеток пациентов.

В своем лабораторном опыте ученые разработали метод, где используется раствор моющего средства для удаления из донорского органа клеток, которые могут вызвать иммунный ответ у реципиента. Сначала эксперимент осуществлялся с помощью мышиных сердец, а уже немного позже начали использоваться человеческие.

Затем исследователи взяли взрослые клетки кожи и использовали новую технику с помощью мессенджерной РНК, чтобы превратить их в плюрипотентные стволовые клетки, клетки, которые могут стать специализированными для любого типа клеток в организме человека, а затем индуцировали их превращение в два разных типа сердечных клеток.

Когда стало ясно что остатки матрицы могут быть прекрасным основанием для роста новых клеток, ученые в них поставили индуцированные клетки.

На протяжении 14 дней, они добавляли специальный раствор, который помогал клеткам расти. По сути это было воспроизведение работы клеток внутри человеческого организма.

Спустя время сердца содержали хорошо структурированную ткань, а когда исследователи подвергли сердца электрическому удару, они начали биться.

Хотя это не первый случай, когда сердечная ткань выращивается в лаборатории, исследователи ближе всего подошли к своей конечной цели: выращиванию целого работающего человеческого сердца.

В конечном итоге, исследователи рассчитывают на то, что будут создаваться сердца специально для каждого пациента, чтобы отторжение трансплантата больше не было вероятным побочным эффектом.