В Голландии прошел митинг в поддержку права на аборт

В марше против запрета абортов в Голландии приняли участие более 1200 человек. Они прошли от моста Единства к Ривер-авеню.

Люди протестовали против решения Верховного суда США, отменяющего конституционное право на аборт. Мероприятие проходило под лозунгом «Мы не вернемся назад».

Во время акции многие женщины вспомнили, как помогали подругам или членам семьи выехать из штата, чтобы сделать аборт, пока в 1973 году это право не было легализовано.

Некоторые из них были добровольцами и рассказывали желающим, как выехать в Нью-Йорк, чтобы сделать там аборт. Были и такие, которые говорили, что их внучкам предстоит столкнуться с такой же ситуацией из прошлого.

Верховный суд США на прошлой неделе принял решение, согласно которому право на регулирование абортов передается законодательному собранию каждого штата.

Многие активисты, выступающие за право на аборт, сосредоточили внимание на здании в штате Мичиган и на петиции о проведении голосования для внесения поправок в законы этого штата.

На митинге собирали подписи в поддержку инициативы «Репродуктивная свобода для всех»,ее финансирует Американский союз гражданских свобод.

В случае принятия поправки, Мичиган сможет принять закон, который ограничивает аборт только после 23-24 недель. Это правило не будет распространяться на ситуации, в которых есть угроза физическому или психическому здоровью матери.

Группы противников абортов вступают против этой инициативы. Если группа сможет собрать подписи в достаточном количестве, поправка будет включена в бюллетень для голосования, которое состоится в ноябре.