Россия расширяет присутствие на Ближнем Востоке благодаря новому ирано-иракскому плану
За последнее время произошло несколько событий с участием Ирана и Ирака, которые вывели Россию на передний план на Ближнем Востоке в ущерб позициям США.
Первым таким событием стала встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с президентом Ирана Эбрагимом Раиси и высокопоставленными политическими и военными деятелями Ирана.
Второе событие – это уход из иракского парламента фактического лидера страны Муктады ас-Садра вместе с его политическим блоком из 73 членов.
Политики давно вынашивал идею объединения Ирака, включая полуавтономный Курдистан. Еще одной задачей было сведение к минимуму иранского и другого иностранного влияния.
Реализация этого плана могла бы разрушить намерения России, которая контролирует нефтяной сектор Курдистана с 2017 года. Теперь в Ираке нет четкой власти, что выгодно и России, и Ирану.
Третий момент – соглашение о новой дорожной карте сотрудничества между Ираном и Ираком. В этой ситуации важным способом обеспечения энергоснабжения на Ближнем Востоке является контроль над движением электроэнергии, нефти и газа.
В этом и заключался план Ирана, который страна намеревалась реализовать при поддержке Кремля.
Новая дорожная карта явно связана с рядом сделок, которые обсуждали вице-премьер России Александр Новак и высокопоставленные представители Ирана.
Опубликовано: Светлана Репина
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