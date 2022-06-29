Отец осуждённого на смерть марокканца попросил Путина о помиловании сына

Отец гражданина Марокко Брагима Саадуна попросил Владимира Путина помиловать его ребёнка.

29 июня российская журналиста Маргарита Симоньян написала новое сообщение в своём Telegram-канале, где рассказала о том, что Тахер Саадун, отец Брагима Саадуна (приговорён к смерти в ДНР на участие в боевых действиях на стороне ВСУ) написал письмо Владимиру Путину.

В данном послании отец марокканца просит Путина помиловать его ребёнка, отпустив из-под стражи или заменив смертную казнь на другое наказание.

Примечательно, что сегодня днём судмедэксперты из ДНР обнаружили психопатию у Брагима Саадуна, которая не освобождает его от наказания ввиду лёгкой формы расстройства.