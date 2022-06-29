Лидер Северной Кореи созвал партийное собрание, чтобы ужесточить дисциплину

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время партийного собрания потребовал ужесточить дисциплину для борьбы с COVID и последствиями проливных дождей.

По информации государственных СМИ. На собрании обсуждалось совершенствование системы работы руководящих органов партии на всех уровнях.

Издания не уточнили, какие корректировки внесены в работу системы. ранее Ким Чен Ын потребовал предотвратить бюрократизм, злоупотребление властью среди партийных чиновников.

Это уже не первое партийное собрание за несколько недель. Пхеньяну сейчас приходится бороться со вспышкой кишечной инфекции. К тому же сезон дождей начался раньше обычного, это может навредить урожаю.

Страна и так страдает от дефицита продовольствия. Сообщается, что фермерские деревни по всей стране делают все возможное, чтобы защитить посадки риса от ливней.

Вероятно, собрания являются частью идеологической работы, особенно актуальной в нынешних условиях.

В Северной Корее заявляют, что коронавирус постепенно ослабевает. Но эксперты считают, что статистика по заражениям искажается в сторону уменьшения.

Во вторник в стране заявили о 6710 случаях лихорадки. С конца апреля было зафиксировано около 4,73 миллионов таких случаев.

Пациентов с лихорадкой не указывают как зараженных коронавирусом из-за отсутствия наборов для тестирования.